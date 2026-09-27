Москва27 сенВести.Двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами сейчас находятся не в лучшей форме. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Все-таки по-прежнему двусторонние отношения [России и Соединенных Штатов] находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей формезаявил Песков
Ранее Песков заявил, что в Кремле оценили то, каким образом президент России Владимир Путин был приглашен на саммит G20 в США, однако делать из этого далеко идущие выводы пока преждевременно.