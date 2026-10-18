Экс-советник Трампа: Байден нарушил договоренность не подталкивать Киев в НАТО Экс-советник Трампа: Байден нарушил обещание не подталкивать Украину в НАТО

Москва18 окт Вести.США при администрации бывшего президента Джо Байдена нарушили договоренности о том, чтобы не подталкивать Украину к вступлению в НАТО, и вынудили Россию защищаться, заявил представитель Республиканской партии, бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в соцсети X.

В Будапештском меморандуме и Минских соглашениях Вашингтон выразил согласие с тем, чтобы не подталкивать Украину к вступлению в НАТО. Речь шла о том, чтобы не размещать направленные на Россию ракеты НАТО на Украине, уточнил Стоун.

Джо Байден нарушил эти договоренности. Россия защищается, о чем она и предупреждала подчеркнул Стоун

Между тем Трамп заявил, что администрация Байдена использовала власть как оружие и совершила много плохих поступков, связанных с Украиной.

Трамп признал, что украинский конфликт не начался бы, если результаты президентских выборов в США не подтасовали в 2020 году.