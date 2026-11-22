Риттер: США сегодня осознают, что Россия им не угрожает

Скотт Риттер рассказал о том, как в США сегодня относятся к России Риттер: США сегодня осознают, что Россия им не угрожает

Москва22 ноя Вести.США при президентстве Дональда Трампа осознают, что Россия не представляет угрозы, поэтому поддерживают с ней диалог, отметил в разговоре с ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что при предшественнике Трампа Джо Байдене ситуация была иная.

Америка осознает, что Россия не представляет угрозы, что нам нужно взглянуть на Россию иначе. И мы готовы взглянуть на Россию иначе, по крайней мере президент готов. Вот почему мы поддерживаем диалог с Россией сказал Риттер

Экс-аналитик напомнил о прошедших в Абу-Даби российско-американско-украинских переговорах. Риттер пояснил, что сейчас США и РФ обсуждают европейскую систему безопасности, в том числе с учетом содержания проекта договора, который Россия предлагала в декабре 2021 года. Но тогда США отвергли эти предложения.

То есть мы говорим, что слышим вас, понимаем ваши опасения и готовы это обсуждать добавил он

По оценке Риттера, США устали от украинского конфликта, а НАТО не в состоянии поддерживать Украину без поддержки со стороны Вашингтона.