Эксперт Пайн: Трамп всерьез настроен на экономическую нормализацию с РФ Эксперт Пайн: Трамп стремится к экономической нормализации с Россией

Москва21 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп, скорее всего всерьез настроен на попытку нормализации экономических и торговых отношений с Россией еще до урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил ТАСС отставной офицер штаба Сухопутных войск США, американский военный историк и эксперт по вопросам национальной безопасности Дэвид Пайн.

Еще более важно то, что Трамп, как представляется, очень сфокусирован на запуске процесса нормализации экономически и торговых отношений с Россией до завершения войны сказал эксперт

Пайн выразил уверенность, что Трамп стремится убедить Москву согласиться на предлагаемое Вашингтоном прекращение огня в ходе украинского конфликта в отношении энергетической инфраструктуры и морского транспорта, которое призвано "гарантировать, что российские танкеры могут беспрепятственно достигать США и других стран, чтобы содействовать снижению цен на топливо", к значительному росту которых привела война с Ираном.

По мнению американского эксперта, можно смело говорить об активизации мирного процесса по Украине.

Мирные усилия действительно набирают обороты отметил Пайн

Эксперт, тем не менее, констатировал, что это по-прежнему трудный путь, пока Зеленский остается у власти и блокирует урегулирование путем переговоров. Пайн утверждает, что лучшим вариантом для США и России было бы подписать сепаратное мирное соглашение, чтобы вывести Вашингтон из войны и заставить Зеленского согласиться с рамочной мирной договоренностью Москвы и Вашингтона.

Не думаю, что Зеленский может продолжать вести боевые действия, если Трамп прекратит поставки оружия, передачу Украине разведывательных сведений и предоставление ей доступа к Starlink. Это всегда было кратчайшим путем к миру, если, конечно, не считать переворота против Зеленского в стиле майдана резюмировал американский эксперт

Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты устали от украинского конфликта. Американский лидер также добавил, что Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией. По его мнению, простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, а потому главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку.