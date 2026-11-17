"Обещай мне, Америка": Байден назвал обещание Киеву членства в НАТО поспешным Байден в мемуарах назвал обещание Украине вступления в НАТО преждевременным

Москва17 ноя Вести.Экс-президент США Джо Байден считает, что обещание предоставить Украине членство в НАТО, данное в 2008 году, было преждевременным, сообщает журнал Newsweek.

Так Байден написал в своих мемуарах "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America).

Мы не настаивали на вступлении Украины в НАТО... Обещание, данное в 2008 году, было преждевременным отметил политик

По мнению американского экс-президента, Украине надо было предложить иной вариант обеспечения безопасности. Спустя годы Байден считает, что оптимальным был бы "особый статус" без вступления в Североатлантический альянс, который подразумевал бы защищенную сеть взаимоотношений с Евросоюзом и США.

Мемуары Джо Байдена поступили в продажу 17 ноября. В них экс-глава Белого дома также признался, что расширение НАТО привело к разладу в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки. Он также назвал еще несколько факторов, которые не позволили Москве и Вашингтону в начале XXI века улучшить отношения и наладить сотрудничество.