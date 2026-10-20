Вэнс высказался против членства Украины в НАТО Вице-президент США Вэнс: Украине не следует быть частью НАТО

Москва20 окт Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не поддерживает идею о возможном членстве Украины в НАТО.

Они не входят в НАТО. Я не думаю, что они должны быть в альянсе заявил он в интервью порталу 2WAY

Ранее экс-советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что США в период работы администрации Джо Байдена (2021–2025 гг.) нарушили договоренности не подталкивать Украину к вступлению в НАТО и тем самым вынудили Россию защищаться.

Трамп, в свою очередь, говорил, что администрация Байдена использовала власть как оружие и совершила "много плохих поступков", связанных с Украиной.

Действующий американский лидер также утверждал, что украинский конфликт не начался, если бы итоги президентских выборов в США в 2020 году оказались другими.