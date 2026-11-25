Москва25 нояВести.Текущие планы по урегулированию ситуации вокруг Украины не предусматривают ее членства в НАТО. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.
При этом он подчеркнул, что американская сторона допускает предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны других государств по аналогии с пятой статьей устава Североатлантического альянса.
Сейчас мы исходим из предположения, что этого не произойдетсказал Кушнер
Он также рассказал, что Штаты разработали подход к украинскому урегулированию по итогам переговоров с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва тысячу раз говорила, что для нее неприемлемо вступление Украины в НАТО. На Западе на это "плевать хотели", добавил российский лидер.