Кушнер заявил, что план урегулирования не предполагает вступление Украины в НАТО Кушнер: текущий план урегулирования не предполагает вступление Украины в НАТО

Москва25 ноя Вести.Текущие планы по урегулированию ситуации вокруг Украины не предусматривают ее членства в НАТО. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

При этом он подчеркнул, что американская сторона допускает предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны других государств по аналогии с пятой статьей устава Североатлантического альянса.

Сейчас мы исходим из предположения, что этого не произойдет сказал Кушнер

Он также рассказал, что Штаты разработали подход к украинскому урегулированию по итогам переговоров с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва тысячу раз говорила, что для нее неприемлемо вступление Украины в НАТО. На Западе на это "плевать хотели", добавил российский лидер.