Москва26 ноя Вести.Специальный посланник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер допустил возможность вступления Украины в НАТО, при этом подчеркнув, что союзники по альянсу поддерживают друг друга так, как считают нужным в соответствии со статьей 5 устава, в которой указано, что нападение на одну страну - участницу альянса является нападением на всех. Он заявил об этом в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Когда ведущий спросил спецпосланника американского лидера, реалистично ли членство Украины в НАТО, Кушнер признался, что "не стал бы ничего исключать". По его словам, на сегодняшний день Вашингтон исходит из того, что дело не дойдет до этого, но, опять же, все всегда возможно.

[США] оставляют за обеими сторонами право найти решение сказал зять Трампа

Кушнер добавил, что в соответствии со статьей 5 устава Североатлантического альянса "стороны придут на защиту, но таким образом, каким сочтут необходимым, и применение силы - это только одна из мер, которые могут быть приняты".

С точки зрения Украины, я думаю, они просят большей конкретики, но мы не сможем предложить ничего более конкретного, чем то, что уже существует в рамках альянса НАТО и что страны - участницы получают друг от друга в этом отношении отметил Кушнер

При этом спецпосланник президента США еще раз подчеркнул, что текущие планы по урегулированию ситуации вокруг Украины не предусматривают ее членства в НАТО.

Ранее Кушнер заявил, что Вашингтон смог разработать подход к урегулированию на Украине по итогам переговоров с Москвой.