CNN: Вэнс задумался об отказе от участия в выборах президента США 2028 года

Вэнс может отказаться от президентской гонки 2028 года CNN: Вэнс задумался об отказе от участия в выборах президента США 2028 года

Москва13 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеканала, около десяти союзников и советников Вэнса рассказали, что вице-президент пока не определился со своими дальнейшими планами в политике.

Вэнс серьезно задумался о том, чтобы не баллотироваться на пост президента в 2028 году сказано в материале телеканала

Среди причин возможного отказа от президентской гонки называются разногласия внутри движения сторонников американского лидера Дональда Трампа, последствия конфликта с Ираном и желание вице-президента уделять больше времени семье.

При этом, как отмечает CNN, окончательное решение Вэнс еще не принял. Некоторые его сторонники считают, что он все же выдвинет свою кандидатуру. Сроки, в которые вице-президент намерен определиться с участием в выборах, также пока не названы.

Ранее Трамп допустил, что Вэнс не будет баллотироваться в президенты США.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 7 ноября 2028 года.