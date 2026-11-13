Москва13 нояВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По информации телеканала, около десяти союзников и советников Вэнса рассказали, что вице-президент пока не определился со своими дальнейшими планами в политике.
Вэнс серьезно задумался о том, чтобы не баллотироваться на пост президента в 2028 годусказано в материале телеканала
Среди причин возможного отказа от президентской гонки называются разногласия внутри движения сторонников американского лидера Дональда Трампа, последствия конфликта с Ираном и желание вице-президента уделять больше времени семье.
При этом, как отмечает CNN, окончательное решение Вэнс еще не принял. Некоторые его сторонники считают, что он все же выдвинет свою кандидатуру. Сроки, в которые вице-президент намерен определиться с участием в выборах, также пока не названы.
Ранее Трамп допустил, что Вэнс не будет баллотироваться в президенты США.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 7 ноября 2028 года.