Вэнс вступил в президентскую гонку, связав проигрыш на выборах с войной в Иране Эксперт Васильев: Джей Ди Вэнс вступил в борьбу за пост президента США

Москва5 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возложив ответственность за поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс на войну с Ираном, вступил в борьбу за пост главы американского государства. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Ранее Вэнс в соцсети X назвал в качестве причины поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс неудачную военную операцию США против Ирана.

Вэнс этим постом заявил о том, что он вступает в борьбу за пост президента в данном случае. Сегодня он позиционировал себя именно лидером Республиканской партии, которая поднимает знамя, которое выпало из рук Трампа… Вэнс понял, что ему надо играть в некую самостоятельность объяснил Васильев

После публикации Вэнса президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном, спровоцировавшая рост цен на топливо, во многом повлияла на поражение республиканцев на прошедших выборах.