Трамп: конфликт с Ираном отчасти повлиял на поражение республиканцев на выборах

Трамп рассказал, как конфликт США с Ираном повлиял на поражение республиканцев Трамп: конфликт с Ираном отчасти повлиял на поражение республиканцев на выборах

Москва5 ноя Вести.Конфликт США с Ираном мог стать одной из причин поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, заявил в интервью газете The Wall Street Journal президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что боевые действия вызвали кратковременный рост цен на бензин, что с определенной вероятностью привело к неудаче его однопартийцев.

При этом Трамп заявил, что не сожалеет о начале конфликта и по-прежнему считает это решение верным.

Я думаю, по большей части это правда, потому что это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же заявил Трамп

Он также отверг предположение, что итоги выборов отражают недовольство американцев его деятельностью на посту главы государства.

Глава Белого дома не рассматривает поражение однопартийцев как собственную политическую неудачу, так как, заметил Трамп, его фамилии не было в избирательном бюллетене.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что по результатам промежуточных выборов в США Демпартия получит контроль над обеими палатами Конгресса - Палатой представителей и Сенатом.

Комментируя итоги голосования, американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал неудачную военную операцию США против Ирана среди причин, по которым Республиканская партия проиграла демократам.

Впоследствии с таким мнением согласился сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший, назвавший слова Вэнса "стопроцентной правдой".

По информации телеканала CBS News, Трамп намеревался возложить ответственность за провал республиканцев на главу Пентагона Пита Хегсета и даже рассматривал вариант его отставки. Президент США отверг эти предположения.