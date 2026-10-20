Вэнс посоветовал Киеву перестать наносить удары по российским НПЗ Вэнс не назвал Украину союзником США и призвал прекратить удары по НПЗ России

Москва20 окт Вести.Киев и Вашингтон являются в большей степени партнерами, а не союзниками, так как в некоторых ситуациях их интересы не совпадают.

Об этом в интервью порталу 2WAY заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В этой связи он призвал украинскую сторону отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Они (на Украине – прим. ред.), определенно, в некотором смысле, партнер, но, думаю, время от времени наши интересы расходятся. Например, считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам (связанным с производством – прим. ред.) дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет… Но мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике заявил Вэнс

На уточняющий вопрос журналиста, являются ли отношения с Киевом союзническими, американский вице-президент обратил внимание, что у США "нет официального альянса с Украиной", поскольку эта страна не входит в НАТО и, по его мнению, не должна присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп также обращался к Владимиру Зеленскому с призывом прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и критиковал главу киевского режима за нежелание пойти на этот шаг.

Газета The New York Times писала, что, помимо Вэнса, подобную просьбу американской стороны представителям Киева передавали спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

По словам Трампа, Киев наносит серьезный ущерб мировому рынку дизельного топлива, включая США, однако, как отметил президент Соединенных Штатов, Зеленский не обращает на это внимания.