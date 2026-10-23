GT: Киев должен смириться с ролью разменной монеты для торга с РФ Global Times: Украине придется смириться с ролью разменной монеты

Москва23 окт Вести.Украина оказалась в сложном положении из-за зависимости от американской помощи и отсутствия при этом формальных союзнических обязательств со стороны Вашингтона. Киеву придется смириться с ролью инструмента в переговорах США с Россией, пишет китайское издание Global Times (GT).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о союзнических обязательствах между странами, отметил, что между Вашингтоном и Киевом нет формального союза. Кроме того, он также подчеркнул: "Они не в НАТО, я не думаю, что они должны быть в НАТО".

При этом американский вице-президент, хотя и назвал Украину партнером США, указал на существующие разногласия между государствами. "В определенном смысле они, безусловно, являются партнерами, но я считаю, что у нас, знаете, время от времени возникают расхождения в интересах", – сказал Вэнс.

Китайский политолог Чжан Хун, комментируя эти заявления, отметил уязвимость положения украинской власти. По его словам, Киев не может обойтись без поддержки США, но при этом не располагает действенными рычагами давления на Вашингтон.

Обозреватели издания подчеркивают, что американская помощь Украине определяется прежде всего интересами самих Соединенных Штатов, в том числе стремлением сохранить влияние в Европе.

GT отмечает, что при расхождении интересов двух стран американская администрация будет отдавать приоритет собственным задачам, а Киев рискует оказаться в зависимом положении и стать инструментом торга между Вашингтоном и Москвой.