Москва17 ноя Вести.Экс-президент США Джо Байден признал в своих мемуарах "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America), что часть населения Соединенных Штатов восхищалась президентом России Владимиром Путиным. Мемуары вышли в свет 17 ноября, за три дня до 84-летия американского политика, сообщает ТАСС.

Название книги отсылает к вышедшей в 2017 году предыдущей книге Байдена "Обещай мне, папа" (Promise Me, Dad).

Среди наших соотечественников (нашего собственного населения) были те, кто восхищался Путиным констатировал Джо Байден

46-й президент США выразил сожаление, что из-за болезни он не сможет уделить так много времени, как хотел бы, на публичные встречи для поддержки своих 480-страничных мемуаров. В книге Байден критикует Дональда Трампа за события 6 января 2021 года у Капитолия, но приводит текст записки с теплыми словами, которую Трамп оставил своему преемнику в Овальном кабинете Белого дома. Также Байден критикует коррупцию на Украине и сообщает о том, что Владимир Зеленский многократно испытывал его терпение.

Байден также назвал несколько событий, которые испортили отношения между Москвой и Вашингтоном. При этом бывший глава США отмечает роль России в мире.

Каким бы разочаровывающим ни был курс, избранный Россией после 1991 года, она оставалась слишком большой и важной страной, чтобы ее игнорировать написал Байден

Розничная цена мемуаров Байдена на Amazon составляет 42 доллара (примерно 3465 рублей) за книгу в твердом переплете и 41 доллар (3385 рублей) за версию в мягкой обложке. Электронное издание "Обещай мне, Америка" оценивается в 16,99 доллара (примерно 1400 рублей).