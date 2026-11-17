Байден: украинские олигархи живут в своей реальности безнаказанности

Украинские олигархи живут в своей реальности безнаказанности, заявил Байден Байден: украинские олигархи живут в своей реальности безнаказанности

Москва17 ноя Вести.На Украине сложилась ситуация, при которой коррупционные схемы приобрели системный характер, позволяя влиятельным бизнесменам избегать ответственности перед законом благодаря своему финансовому положению. Такое мнение высказал экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден в своих новых мемуарах "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America), с которыми ознакомилось РИА Новости.

Он отметил, что во время визитов на Украину открыто говорил руководству страны о необходимости искоренения внутренних проблем.

Там слишком много коррупции, и эта гниль проникла в украинскую судебную систему, где богатые и влиятельные люди часто могли откупиться от ответственности подчеркнул Байден

По его словам, украинские олигархи издеваются над народом, подкупают чиновников, а также запугивают судей.

Экс-президент США отметил, что для сближения с Европой Киеву необходимо сначала решить данную проблему.

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов заявлял, что на Украине ведется вооруженная борьба ведомств за "черную кассу".