Москва17 нояВести.На Украине сложилась ситуация, при которой коррупционные схемы приобрели системный характер, позволяя влиятельным бизнесменам избегать ответственности перед законом благодаря своему финансовому положению. Такое мнение высказал экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден в своих новых мемуарах "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Он отметил, что во время визитов на Украину открыто говорил руководству страны о необходимости искоренения внутренних проблем.
Там слишком много коррупции, и эта гниль проникла в украинскую судебную систему, где богатые и влиятельные люди часто могли откупиться от ответственностиподчеркнул Байден
По его словам, украинские олигархи издеваются над народом, подкупают чиновников, а также запугивают судей.
Экс-президент США отметил, что для сближения с Европой Киеву необходимо сначала решить данную проблему.
Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов заявлял, что на Украине ведется вооруженная борьба ведомств за "черную кассу".