Соскин: Трамп переиграл Киев заявлением о "немного другой форме Украины" Соскин: Трамп сорвал планы Киева на переговоры в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп сорвал планы Киева на трехсторонние переговоры в Абу-Даби своим заявлением о возможном изменении формы Украины. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, глава Белого дома не просто удивил, а переиграл всю украинскую делегацию разом.

Теперь им придется менять тактику, сворачивать карты и начинать уже реальные переговоры, а не болтовню. Это чудовищный расклад на начало переговоров сказал Соскин

По словам бывшего помощника Леонида Кучмы, американский лидер дал понять, что у Украины будет новая форма, а это фактически означает потерю власти главы киевского режима Владимира Зеленского, чего тот не может допустить.

Нам остается лишь надеяться, что американская делегация будет придерживаться иных позиций. Иначе нам будет худо подытожил Соскин

Ранее глава Белого дома анонсировал подготовку широкоформатной мирной сделки, связанной с украинским конфликтом, которая может затронуть вопросы новой системы безопасности между Россией и Европейским союзом.