Константинов заявил, что Украина давно уже "немного не той формы"

В Крыму указали, что Украина давно уже "немного не той формы" Константинов заявил, что Украина давно уже "немного не той формы"

Москва9 ноя Вести.Украина стала другой страной после "евромайдана", а также утраты в 2014 году Крыма и Донбасса, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в разговоре с ТАСС. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина будет "немного другой формы".

Трамп в интервью телеканалу CBS News заявлял, что по итогам переговоров по урегулированию украинского конфликта Украина окажется "немного другой формы".

Украина давно уже "немного не той формы". Это уже по факту другая страна. Той страны, в которой мы жили до госпереворота 2014 года, уже не существует, вместо народа там население, вместо руководства - бандиты-нацисты заявил Константинов

Он отметил, что действия и политику руководства Украины определяют западные кураторы. Поэтому, как отметил Константинов, комментируя предстоящие переговоры в Абу-Даби, готовность последних к мирному урегулированию важнее, чем состав официальной делегации Киева.

Переговоры России, США и Украины запланированы на 10-11 ноября. Они состоятся в Абу-Даби. Как сообщил источник ИС "Вести", российская делегация уже вылетела в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах.