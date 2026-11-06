Константинов: Киев не подготовил достойного переговорщика с Москвой за 12 лет

Константинов: Киев так и не подготовил человека для переговоров с Россией Константинов: Киев не подготовил достойного переговорщика с Москвой за 12 лет

Москва6 ноя Вести.Созданная на Украине система управления не позволила за 12 лет найти человека для переговоров с Россией, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС.

Политик предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленский боится приезда в Москву для обсуждения мирного урегулирования.

За 12 лет [на Украине] сформировали такую систему, в которой все, кто мог бы представлять Украину, либо погибли, либо в бегах приводит ТАСС слова Константинова

Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки конфликта на Украине и может охватить всю Европу.

Между тем отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис отметил, что Зеленский выдвигает неадекватные требования для проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.