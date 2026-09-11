Посольство России в США напомнило о звонке Путина после терактов 11 сентября

Посольство России напомнило о звонке Путина Бушу после событий 11 сентября Посольство России в США напомнило о звонке Путина после терактов 11 сентября

Москва11 сен Вести.Российское посольство в Вашингтоне в годовщину терактов 11 сентября упомянуло, что президент РФ Владимир Путин одним из первых мировых лидеров позвонил занимавшему тогда президентский пост в США Джорджу Бушу.

Российское диппредставительство назвало этот факт весьма символичным.

Сразу после терактов 11 сентября именно президент Владимир Путин первым позвонил тогдашнему президенту Джорджу Бушу-младшему, выразив соболезнования и предложив помощь написало посольство в своем Telegram-канале

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как узнал о теракте в Штатах 11 сентября 2001 года. В то время он был на посту постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.