Песков: Путин не обращался к Трампу по случаю годовщины 11 сентября

Путин не направлял Трампу послание к годовщине терактов 11 сентября Песков: Путин не обращался к Трампу по случаю годовщины 11 сентября

Москва11 сен Вести.Президент России Владимир Путин не направлял президенту США Дональду Трампу послание по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал вопрос RTVI.

Нет сказал он

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, еще один - в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в Пенсильвании.

В результате терактов погибли 2977 человек.

Ранее посольство России в США напомнило, что Путин был одним из первых лидеров, кто позвонил занимавшему тогда президентский пост Джорджу Бушу-младшему после теракта 11 сентября. Российский лидер тогда выразил соболезнования и предложил свою помощь.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своих первых эмоциях, когда он узнал о теракте в Нью-Йорке.