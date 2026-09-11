Москва11 сенВести.Президент России Владимир Путин не направлял президенту США Дональду Трампу послание по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал вопрос RTVI.
Нетсказал он
11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, еще один - в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в Пенсильвании.
В результате терактов погибли 2977 человек.
Ранее посольство России в США напомнило, что Путин был одним из первых лидеров, кто позвонил занимавшему тогда президентский пост Джорджу Бушу-младшему после теракта 11 сентября. Российский лидер тогда выразил соболезнования и предложил свою помощь.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своих первых эмоциях, когда он узнал о теракте в Нью-Йорке.