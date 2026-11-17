Москва17 ноя Вести.США поддерживают удары средней дальности, который ВСУ наносят вглубь территории РФ. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе завил заместитель министра войны Соединенных Штатов Элбридж Колби.

Я только изложил тут нашу позицию, которая заключается в том, что мы очень сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также этих ударов, так сказать, средней дальности. И мы делаем шаги, отвечающие этой политике добавил Колби

Также чиновник Пентагона не стал комментировать ситуацию с предоставление киевскому режиму доступа к системе Starshield – военному подразделению Starlink.

14 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что ВСУ уже пять суток не имеют доступа к Starshield. Он добавил, что американцы ссылаются на технические сложности, однако украинские власти считают иначе.

Ранее ВСУ также испытывали трудности со Starshield. В конце октября американские СМИ заявили, что ограничить доступ украинских военных к спутниковой связи распорядился основатель компании SpaceX Илон Маск.