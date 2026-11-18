В Госдуме призвали Интерпол прийти в офис Каллас с наручниками Депутат Ивлев призвал сотрудников Интерпола прийти в офис Каллас с наручниками

Москва18 ноя Вести.Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал сотрудников Интерпола прийти в офис главы дипслужбы ЕС Каи Каллас с наручниками после ее заявления о необходимости похищения персональных данных участников СВО, его слова приводит РИА Новости.

Каллас ранее заявила, что ЕС способен выкрасть сведения об участниках спецоперации для введения против них санкций. Для этих целей дипломат предложила привлечь разведку Евросоюза.

Порой Интерпол разыскивает международных хакеров, которые похищают деньги с банковских счетов, воруют личные сведения в социальных сетях и долго не могут их найти. А всего лишь сыщикам надо с ордером прибыть в Брюссель и посетить в здании Берлемон офис верховного представителя и заместителя председателя Еврокомиссии Каи Каллас. Желательно с наручниками сказал Ивлев

Депутат напомнил, что когда-то в Европе существовало римское право, лидеры стран в Хельсинки договорились о безопасности и сотрудничестве, и начал работать Европейский суд по правам человека.

Ныне все правовые нормы забыты и бывшая пионерка из Советской Эстонии, случайно возглавляющая европейскую дипломатию, призывает к откровенному воровству персональных данных граждан РФ подчеркнул Ивлев

Ранее слова Каллас о возможности похищения персональных данных участников СВО прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что такое заявление заставляет усомниться в уровне квалификации главы евродипломатии.