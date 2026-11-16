РФ задается вопросом, что Каллас может дать переговорам по Украине Песков: РФ задается вопросом, что Каллас сможет дать переговорному процессу

Москва16 ноя Вести.Россия задается вопросом, что включение главы евродипломатии Каи Каллас и других еврочиновников в переговорный процесс может дать для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия продолжает внимательно наблюдать за Каллас из-за ее высказываний об участниках специальной военной операции.

В контексте этих высказываний продолжаем обращать внимание на планы по ее включению в команду переговорщиков от Европы. Задаемся вопросом, что эти переговорщики смогут добавить к первому процессу сказал Песков

Ранее Кая Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках СВО с помощью кибератаки, чтобы обосновать визовые ограничения против них.

Дмитрий Песков при общении с журналистами отметил, что у него "нет слов" в ответ на поведение Каллас.