Постпредство РФ требует от ЕС соотнести слова Каллас о разведке с законами союза Постпредство РФ: дайте пояснения, как слова Каллас согласуются с законами ЕС

Москва17 ноя Вести.Российское постпредство при Евросоюзе поставило под сомнение правомерность высказываний главы евродипломатии Каи Каллас, допустившей привлечение разведслужб ЕС к получению персональных сведений о российских бойцах — участниках специальной военной операции (СВО).

Ранее Каллас говорила, что данные об участниках спецоперации можно добыть, в том числе нелегальными способами, чтобы затем ввести против них санкции, и предлагала задействовать для этого европейскую разведку.

Дипломаты задались вопросом, насколько подобные инициативы укладываются в правовые нормы общеевропейского сообщества.

Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных говорится в комментарии дипмиссии в Telegram-канале

Дипломаты напомнили о двух ключевых правовых нормах ЕС — Регламенте № 2018/1725, который обязывает институты Евросоюза законно и добросовестно обрабатывать персональные данные, и о статье 8 Хартии ЕС об основных правах закрепляет гарантии защиты такой информации.

В Брюсселе все более избирательно подходят к соблюдению провозглашаемых ЕС правовых принципов, придерживаются "двойных стандартов" заявили в постпредстве

Кроме того, российские дипломаты раскритиковали санкционные меры ЕС, направленные против отечественных и зарубежных журналистов, а также представителей бизнеса, а также финансового и энергетического секторов. Выдвигаемые в их адрес обвинения в постпредстве назвали надуманными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, отказался комментировать слова Каллас о планах хакерских атак со стороны ЕС ради сбора сведений о военнослужащих.

Он отметил, что Москва продолжает фиксировать планы включить Каллас в состав потенциальной переговорной группы от Европы, и скептически оценил вклад подобного состава участников обсуждения в переговорный процесс.