Москва16 нояВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам заявления главы евродипломатии Каи Каллас о намерении получить информацию об участниках специальной военной операции с помощью кибератак.
Ранее Кая Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках СВО с помощью кибератаки, чтобы обосновать визовые ограничения против них.
Мне по-прежнему нечего сказать про Каю Каллас. Слов у меня нет. В контексте этих высказываний продолжаем обращать внимание на планы по ее включению в команду переговорщиков от Европысказал Песков
Каллас на отстранение от переговоров с Россией обиделась и бросила вызов принявшей такое решение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Также Песков ответил на вопросы о встречах Путина на саммите АТЭС. По словам пресс-секретаря президента России, все они очень важны.