Песков не стал обсуждать угрозы Каллас получить данные о бойцах СВО кибератакой Песков отказался от комментариев по угрозам Каллас добыть данные бойцов СВО

Москва16 ноя Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам заявления главы евродипломатии Каи Каллас о намерении получить информацию об участниках специальной военной операции с помощью кибератак.

Ранее Кая Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках СВО с помощью кибератаки, чтобы обосновать визовые ограничения против них.

Мне по-прежнему нечего сказать про Каю Каллас. Слов у меня нет. В контексте этих высказываний продолжаем обращать внимание на планы по ее включению в команду переговорщиков от Европы сказал Песков

Каллас на отстранение от переговоров с Россией обиделась и бросила вызов принявшей такое решение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Также Песков ответил на вопросы о встречах Путина на саммите АТЭС. По словам пресс-секретаря президента России, все они очень важны.