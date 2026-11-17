Володин: Каллас грозит до 20 лет тюрьмы за сбор данных бойцов СВО кибератакой

Володин пригрозил Каллас тюрьмой за планы выкрасть данные об участниках СВО Володин: Каллас грозит до 20 лет тюрьмы за сбор данных бойцов СВО кибератакой

Москва17 ноя Вести.Главе евродипломатии Кае Каллас может грозить около 20 лет лишения свободы по российским уголовным статьям. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя план Каллас получить информацию об участниках специальной военной операции с помощью кибератак.

По словам Володина, публично озвученные намерения выкрасть персональные данные участников СВО содержат признаки сразу нескольких уголовных преступлений.

Назову лишь некоторые из них: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), незаконные использование, передача и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК РФ), публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашей страны и граждан (ст. 280.3 УК РФ) написал он в своем Telegram-канале

Спикер Госдумы подчеркнул, что за перечисленные деяния предусмотрено тюремное наказание, а совокупный срок может составить порядка 20 лет.

У Каллас будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение, освоив, наконец, историю, которую в школе учила плохо, о чем свидетельствуют ее многочисленные глупые высказывания отметил Володин

Накануне сообщалось, что Каллас выступила с предложением выкрасть у России, используя хакерскую атаку, информацию об участниках спецоперации для обоснования визовых рестрикций против них.