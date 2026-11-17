Россиянам объяснили, чем грозит поиск личных сведений через Telegram Адвокат Маршенкулов напомнил о риске тюремного срока за покупку чужих данных

Москва17 ноя Вести.Получение персональных данных других людей с помощью Telegram-ботов может повлечь уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов "Ковенант", медиатор Кантемир Маршенкулов.

Как пояснил юрист, подобные сервисы за несколько сотен рублей позволяют получить сведения о человеке по номеру телефона без его согласия.

Сам запрос в Telegram еще не преступление. Изучить открытую страницу - одно. Незаконно собирать сведения, составляющие личную или семейную тайну. Значение имеют содержание информации, обстоятельства ее получения и умысел человека сказал Маршенкулов

Он напомнил, что статья 137 УК РФ предусматривает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни. По первой части этой статьи максимальный срок лишения свободы составляет два года.

С декабря 2024 года также действует статья 272.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за незаконное использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных путем неправомерного доступа.

По словам Маршенкулова, основной состав преступления предусматривает до четырех лет заключения. Если нарушение повлекло тяжкие последствия или было совершено организованной группой, максимальное наказание увеличивается до 10 лет.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин оценил заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении выкрасть персональные данные участников СВО. По его словам, ей за это может грозить около 20 лет лишения свободы по российским законам.