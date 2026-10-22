Мессенджер Telegram оштрафован на 70 тысяч рублей за неудаление аккаунта

Московский суд оштрафовал Telegram за отказ удалить аккаунт россиянина Мессенджер Telegram оштрафован на 70 тысяч рублей за неудаление аккаунта

Москва22 окт Вести.Мессенджер Telegram оштрафован судом Москвы на 70 тысяч рублей за отказ удалить аккаунт россиянина, созданный без его согласия.

Мужчина обратился в поддержку Telegram, обнаружив в мессенджере страницу со своими персональными данными и фотографией, которую он не создавал. Он попросил удалить аккаунт, но эта просьба не была выполнена, сообщает РИА Новости.

Обращение в Роскомнадзор также не дало эффекта. Мессенджер проигнорировал официальное требование ведомства.

В итоге в отношении Telegram был составлен протокол в связи с невыполнением требования об уничтожении персональных данных в случае, если они являются незаконно полученными (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ).

Столичный суд рассмотрел иск и вынес решение в пользу гражданина. Представитель мессенджера на заседание не явился.