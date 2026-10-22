Москва22 октВести.Мессенджер Telegram оштрафован судом Москвы на 70 тысяч рублей за отказ удалить аккаунт россиянина, созданный без его согласия.
Мужчина обратился в поддержку Telegram, обнаружив в мессенджере страницу со своими персональными данными и фотографией, которую он не создавал. Он попросил удалить аккаунт, но эта просьба не была выполнена, сообщает РИА Новости.
Обращение в Роскомнадзор также не дало эффекта. Мессенджер проигнорировал официальное требование ведомства.
В итоге в отношении Telegram был составлен протокол в связи с невыполнением требования об уничтожении персональных данных в случае, если они являются незаконно полученными (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ).
Столичный суд рассмотрел иск и вынес решение в пользу гражданина. Представитель мессенджера на заседание не явился.