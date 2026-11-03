С Telegram в России продолжают взыскивать штрафы Приставы взыскивают с Telegram 8,5 млн рублей

Москва3 ноя Вести.В России продолжается взыскание штрафов с Telegram. В очередной раз мессенджер оштрафован на сумму около 8,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, в отношении Telegram открыты четыре исполнительных производства. В их рамках предстоит взыскать 8,3 млн рублей штрафов, а также 240 тыс. рублей исполнительского сбора.

В то же время 25 производств на общую сумму 24,1 млн рублей были закрыты. Основанием указана невозможность установить местонахождение должника или его имущества.

Ранее суд Москвы оштрафовал Telegram на 70 тыс. рублей за отказ удалить аккаунт россиянина. Он был создан без согласия мужчины.