ТАСС: более 38 млн рублей задолжал Telegram по штрафам за нарушение законов РФ ТАСС: долги Telegram по штрафам за нарушение законов РФ превысили 38 млн рублей

Москва2 сен Вести.Задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение законов в России превысили 38 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас задолженность Telegram превышает 38 млн рублей сказал собеседник агентства

Согласно данным агентства, в настоящее время в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. Принудительное взыскание 8 млн рублей осуществляется только по трем из них, остальные – прекращены.