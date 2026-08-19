Telegram снова оштрафовали на 3,8 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Telegram получил очередной штраф на 3,8 миллиона рублей Telegram снова оштрафовали на 3,8 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва19 авг Вести.Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc​​​. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание 3,8 миллиона рублей сообщили в суде

18 августа Таганский суд также признал мессенджер виновным в неудалении запрещенного в России контента и назначил аналогичный штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Кроме того, на прошлой неделе Telegram был оштрафован на 14,6 миллиона рублей за отказ удалить другие запрещенные в России материалы.