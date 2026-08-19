Москва19 авгВести.Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание 3,8 миллиона рублейсообщили в суде
18 августа Таганский суд также признал мессенджер виновным в неудалении запрещенного в России контента и назначил аналогичный штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Кроме того, на прошлой неделе Telegram был оштрафован на 14,6 миллиона рублей за отказ удалить другие запрещенные в России материалы.