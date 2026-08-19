Суд в Москве оштрафовал TikTok на 6 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил TikTok два штрафа, по 3 млн рублей каждый Суд в Москве оштрафовал TikTok на 6 млн рублей

Москва19 авг Вести.Таганский районный суд Москвы 19 августа вынес два постановления об административном правонарушении в отношении Tik Tok Pre. Ltd, сообщает пресс-служба столичный судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ отмечается в публикации

Таким образом, суд назначил Tik Tok Pre. Ltd два штрафа, по 3 миллиона рублей каждый.

30 июня тот же суд оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей за аналогичное административное правонарушение.