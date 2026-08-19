Москва19 авгВести.Таганский районный суд Москвы 19 августа вынес два постановления об административном правонарушении в отношении Tik Tok Pre. Ltd, сообщает пресс-служба столичный судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.
Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФотмечается в публикации
Таким образом, суд назначил Tik Tok Pre. Ltd два штрафа, по 3 миллиона рублей каждый.
30 июня тот же суд оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей за аналогичное административное правонарушение.