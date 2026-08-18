Telegram получил штраф в 3,8 млн руб за неудаление запрещенного контента

Таганский суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление контента Telegram получил штраф в 3,8 млн руб за неудаление запрещенного контента

Москва18 авг Вести.Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента и оштрафовал на 3,8 миллиона рублей.

Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 3 млн 800 тыс. рублей приводит агентство "Интерфакс" решение судьи

Мессенджер привлекли к ответственности по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за неудаление информации в случаях, когда такая обязанность установлена законом.

На прошлой неделе Telegram был оштрафован на 14,6 млн рублей за отказ удалить запрещенные в РФ данные.