Москва18 авгВести.Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента и оштрафовал на 3,8 миллиона рублей.
Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 3 млн 800 тыс. рублейприводит агентство "Интерфакс" решение судьи
Мессенджер привлекли к ответственности по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за неудаление информации в случаях, когда такая обязанность установлена законом.
На прошлой неделе Telegram был оштрафован на 14,6 млн рублей за отказ удалить запрещенные в РФ данные.