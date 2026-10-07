Москвич оштрафован на 5 тысяч рублей за оскорбление соседа в чате Жителя Москвы оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате

Москва7 окт Вести.Жителю Москвы назначен штраф в 5 тысяч рублей за оскорбление соседа в домовом чате: мужчина написал несколько сообщений в мессенджере, используя непристойный слова. Потерпевший обратился в прокуратуру, которая после проверки составила протокол об административном правонарушении и передала его в суд, сообщает РИА Новости.

Суд пришел к выводу, что высказывания мужчины являются грубейшей бранной лексикой и унижают честь и достоинство его оппонента.

Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей говорится в решении суда

Обвиняемый отказался от дачи объяснений и в ходе слушания покинул зал судебного заседания. Постановление суда обжаловано в апелляционной инстанции.