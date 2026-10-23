Москвича оштрафовали после конфликта с соседкой, которой он плеснул воду в лицо

Москвич плеснул воду в лицо соседке и получил штраф за мелкое хулиганство Москвича оштрафовали после конфликта с соседкой, которой он плеснул воду в лицо

Москва23 окт Вести.Жителя Москвы оштрафовали после конфликта с соседкой, во время которого он выплеснул ей воду в лицо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.

Указывается, что ссора между мужчиной и женщиной произошла на лестничной клетке. Причиной стало нарушение режима тишины. В ходе спора нарушитель нецензурно выражался и вылил содержимое своей чайной кружки на оппонента.

Москвичка требовала возбудить уголовное дело, однако правоохранители квалифицировали случившееся как мелкое хулиганство.

Постановлением заместителя начальника полиции признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа приводит СМИ выдержку из документа

О какой сумме идет речь, не уточняется.