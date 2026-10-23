Москва23 октВести.Жителя Москвы оштрафовали после конфликта с соседкой, во время которого он выплеснул ей воду в лицо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.
Указывается, что ссора между мужчиной и женщиной произошла на лестничной клетке. Причиной стало нарушение режима тишины. В ходе спора нарушитель нецензурно выражался и вылил содержимое своей чайной кружки на оппонента.
Москвичка требовала возбудить уголовное дело, однако правоохранители квалифицировали случившееся как мелкое хулиганство.
Постановлением заместителя начальника полиции признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде административного штрафаприводит СМИ выдержку из документа
О какой сумме идет речь, не уточняется.