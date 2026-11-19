В Москве пассажир метро заплатит 40 тысяч рублей за испорченный витраж

Пассажир московского метро заплатит штраф за разбитый витраж В Москве пассажир метро заплатит 40 тысяч рублей за испорченный витраж

Москва19 ноя Вести.Пассажира московского метро привлекли к ответственности за разбитый стеклянный витраж на станции "Теплый стан". Об этом со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова сообщил ТАСС.

По решению суда нарушителю назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

"На станции "Теплый Стан" пассажир умышленно разбил витражное стекло. Суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей сообщил заммэра

Еще один инцидент был зафиксирован на станции "Щукинская", где повредили остекление входной двери. Нарушителю суд назначил 180 часов обязательных работ.

По словам Ликсутова, благодаря камерам видеонаблюдения правоохранительные органы оперативно устанавливают личности нарушителей. Заммэра напомнил, что умышленная порча имущества влечет уголовную ответственность.