Москва29 окт Вести.Умышленные плевки на улице и в парках следует квалифицировать как мелкое хулиганство, рассказал ИС "Вести" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В России штрафы за плевки сейчас действуют в Ярославской области. По словам юриста, чтобы избежать регулярных нововведений в законодательстве, такие действия следует квалифицировать как мелкое хулиганство.

Вопрос в том, что если мы начнем описывать каждое подобное нарушение, то нам придется каждые полгода дополнять федеральные либо местные законы новыми обстоятельствами. Сегодня это окурок, завтра плевок и так далее. Я бы исходил из того, какая цель у человека, который плюет пояснил Хаминский

Он отметил, что умышленность действий можно выявить по поведению и выражению лица.

По поведению это видно и по движениям, с каким выражением лица он это делает: безусловно, это нужно квалифицировать как мелкое хулиганство. И, возможно, [стоит] сделать просто общее дополнение этого понятия в региональных кодексах. Это не должно касаться только тротуара, это может быть парк, это может быть любое общественное место. А то, что за это надо наказывать, у меня сомнений никаких нет убежден юрист

Ранее сообщалось об аресте на 15 суток женщины в Москве из-за того, что она плевала в прохожих на улице, толкала их и ставила подножки.