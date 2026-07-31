В Москве за хулиганство арестовали Маяковского Маяковского посадили в Москве на 15 суток

Москва31 июл Вести.В Москве за хулиганские действия был арестован молодой человек по фамилии Маяковский. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

В вечернее время 30 июля Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и прохожим, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий говорится в сообщении

Останкинский районный суд города Москвы назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Является ли мужчина родственником известного поэта, не уточняется