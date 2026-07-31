Москва31 июлВести.В Москве за хулиганские действия был арестован молодой человек по фамилии Маяковский. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
В вечернее время 30 июля Маяковский рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и прохожим, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действийговорится в сообщении
Останкинский районный суд города Москвы назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Является ли мужчина родственником известного поэта, не уточняется