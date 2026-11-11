Москва11 ноя Вести.Ужесточение наказаний за административные нарушения является верной мерой, заявил ИС "Вести" юрист Игорь Зверев.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму масштабный законопроект об ужесточении административных наказаний. Так, предлагается пересмотреть размер штрафов по 29 статьям КоАП РФ, в числе которых - о распитии алкоголя на улицах, появлении в нетрезвом виде и курении в общественных местах. Размер действующих штрафов в среднем предлагается увеличить вдвое.

Действительно, раньше суммы были незначительные, в среднем 1,5 тысячи руб. за нарушения. Сейчас депутаты хотят ужесточить, поднять планку. Штрафы будут составлять примерно 3 тыс рублей, а в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - 6-10 тыс. рублей. Мы в общественных местах проводим много времени, сам забираю детей из садика, гуляем каждый день. Поэтому, думаю, что очень верная мера сказал Зверев

В материалах к законопроекту правительства сообщалось, что за курение в неположенном месте в 2025 году было выписано 278,5 тыс. протоколов, за проживание без паспорта - 349,6 тыс.