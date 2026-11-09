Москва9 ноя Вести.Думский комитет по уголовному и административному законодательству поддержал законопроект о повышении штрафов за ряд правонарушений, среди них хулиганство, продажа алкоголя детям, курение в неположенных местах и дискредитация Вооруженных сил РФ.

Заключение комитета опубликовано в электронной базе палаты 9 ноября.

Комитет Государственной Думы по уголовному и административному законодательству рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект Федерального закона № 665-9 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" говорится в тексте документа

Как отмечается, штрафы могут вырасти за дискредитацию ВС РФ, массовое распространение экстремистских материалов, мелкое хулиганство и курение в неположенных местах. Также предлагается повысить штрафы за нарушения при организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов и за организацию публичного мероприятия без уведомления.

Так, согласно проекту, штрафы за дискредитацию российской армии для граждан составят от 35 до 50 тысяч рублей, в то время как сейчас установлен диапазон от 30 до 50 тысяч рублей. Как следует из проекта, должностным лицам за дискредитацию ВС РФ будет грозить от 200 тысяч до 370 тысяч рублей штрафа, тогда как сейчас диапазон составляет от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлицам придется заплатить от 600 тысяч до 1 млн рублей (сейчас - от 300 до 500 тысяч рублей).

Правительство также предлагает ужесточить административное наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним и розничную продажу этилового спирта. Кроме того, могут вырасти штрафы за проживание гражданина РФ без регистрации свыше установленных сроков либо допущение такого проживания нанимателем или собственником жилья. Увеличение коснется штрафов за нарушения пожарной безопасности, в том числе в лесах, за невыполнение требований по предупреждению и ликвидации ЧС и мероприятий в области гражданской обороны. Помимо этого, проиндексируют штрафы за нарушения при управлении судами.

По прогнозам правительства, принятие закона принесет федеральному бюджету более 3 миллиардов рублей, а консолидированным бюджетам регионов - свыше 2 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение штрафов за административные правонарушения в среднем примерно в два раза.