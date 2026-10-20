В Госдуму внесен проект об усилении ответственности за призывы к беспорядкам ГД рассмотрит законопроект об усилении ответственности за призывы к беспорядкам

Москва20 окт Вести.В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Согласно законопроекту, наказание до шести лет лишения свободы грозит, если подобные призывы распространялись через интернет или СМИ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале.

Он отметил, что за призывы к массовым беспорядкам, участию в них или насилию над гражданами документом предлагается установить наказание до четырех лет лишения свободы (ч. 3, ст. 212 УК), а при использовании интернета или СМИ – до шести лет (проектируемая ч. 3.1, ст. 212 УК).

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение до шести лет максимального срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду, если они совершены с использованием интернета или СМИ (ч. 2, ст. 205.2 УК).