В Госдуму внесли проект о штрафах за публикацию данных о последствиях ударов Сенаторы предложили наказывать за распространение информации об ударах по РФ

Москва26 ноя Вести.В Государственную думу внесен законопроект об административной ответственности за незаконное распространение сведений о последствиях ударов по объектам на территории России, а также о совершенных терактах. Инициатива подготовлена группой сенаторов, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Ранее аналогичные ограничения уже начали вводить на региональном уровне. В частности, в октябре парламент Республики Коми утвердил штрафы за публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями атак беспилотников: для физических лиц наказание составляет до 3 тысяч рублей, для должностных — до 20 тысяч, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей с ужесточением санкций при повторных случаях.