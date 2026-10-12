Жителей Омской области привлекли к ответственности за кадры атаки БПЛА За публикацию фото атаки БПЛА к ответственности привлекли жителей Омской области

Москва12 окт Вести.Несколько жителей Омской области опубликовали в соцсетях видеосъемку атаки бесплотников на местный НПЗ, несмотря на запрет антитеррористической комиссии региона. Нарушителей привлекли к административной ответственности, сообщили в Управлении МВД России по Омской области.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел и сотрудниками УФСБ установили и привлекли к ответственности ряд лиц, причастных к публикации кадров атаки БПЛА отмечается в сообщении в MAX

В регионе действует запрет на распространение в СМИ, интернете, соцсетях и мессенджерах текстовых, звуковых, фото- и видеоматериалов о применении и последствия применения БПЛА.

В ведомстве напомнили, что опубликованные снимки могут использовать украинскими террористическими организациями для нагнетания паники среди россиян и наведения и корректировки других ударов беспилотных летательных аппаратов.