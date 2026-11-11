Двое саратовцев поплатились за видео последствий прилета БПЛА в интернете Двоих саратовцев привлекли к ответственности за публикацию видео прилета БПЛА

Москва11 ноя Вести.Двое жителей Саратовской области, мужчина 1984 года рождения и женщина 1983 года рождения, привлечены к административной ответственности за публикацию в интернете последствий прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает областной Комитет региональной безопасности в мессенджере MAX.

На основании собранных материалов в отношении нарушителей было возбуждено производство по статье 7.5.1 Закона Саратовской области об административных правонарушениях (Нарушение решений Оперативного штаба области). Еще 4 материала находятся в комитете в процессе рассмотрения говорится в публикации

Соответствующие постановления вынес мировой судья.

Комитет региональной безопасности Саратовской области указал, что подобные действия создают угрозу безопасности граждан и критически важных объектов, так как позволяют идентифицировать типы применяемых аппаратов, определять координаты мест падения, а также координировать повторные атаки.

За публикацию видео последствий прилетов физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 20 до 50 тысяч, юридические лица – от 50 до 100 тысяч рублей.