В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области

Москва28 авг Вести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Саратовской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Экстренная информация! Объявлена угроза атаки беспилотников, на территории Саратовской области. Не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон… говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 28 августа Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Саратова.