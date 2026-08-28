Москва28 авгВести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Саратовской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Экстренная информация! Объявлена угроза атаки беспилотников, на территории Саратовской области. Не подходите к окнам. Отключите свет, газ, воду. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон…говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 28 августа Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Саратова.