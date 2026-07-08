Москва8 июл Вести.На территории Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность