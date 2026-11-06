Москва6 ноя Вести.В Рязани намерены привлечь к административной ответственности подростка, опубликовавшего в соцсетях кадры с последствиями украинской атаки. Также штраф грозит его родителям. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Установили 17-летнего жителя города Рязани, который ночью 5 ноября во время налета БПЛА на Рязань на свой телефон фиксировал результаты атаки и опубликовал видео в сети, после чего ролики получили распространение в украинских интернет-ресурсах. Он признал свою вину говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Максимальный размер штрафа за подобные нарушения составляет один миллион рублей.

Рязанская область подверглась массированному налету вражеских БПЛА ночью 5 ноября, в четверг. В результате пострадал один человек.

На территории промобъектов начались возгорания, также фиксировались перебои с электроснабжением.