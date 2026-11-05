Студенты-добровольцы подключились к ликвидации последствий атаки ВСУ на Рязань Последствия атаки БПЛА на Рязань помогают устранять студенты-добровольцы

Москва5 ноя Вести.Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей помогают устранять последствия атаки украинских беспилотников на Рязань. Молодые люди работают в районе школы №58. Об этом рассказали в пресс-службе ВСКС.

Обломки попали на территорию школы в Рязани и повредили крышу здания. Ударной волной также выбило окна в ближайших домах. Добровольцы Рязанского РО ВСКС оперативно приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора, осуществляется закрытие теплового контура говорится в Telegram-канале организации

Регион подвергся массированному налету ночью 5 ноября, в четверг. В результате пострадал один человек. На территории промобъектов начались возгорания, также фиксировались перебои с электроснабжением.