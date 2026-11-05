Москва5 нояВести.Возгорания произошли на территории промышленных объектов в Рязани после массированной атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
Враг нанес удар ночью 5 ноября, в результате террористических действий противника пострадал один мирный житель.
На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отмененынаписал Малков в своем канале в мессенджере МАХ
Также повреждены частные дома, и загорелась нежилая постройка в частном секторе.
На местах прилетов работают оперативные службы, идет оценка ущерба, организованы работы по восстановлению электроснабжения.