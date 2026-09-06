В Рязанской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии

В Рязанской области при атаке БПЛА загорелось предприятие В Рязанской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии

Москва6 сен Вести.В Рязанской области в ходе атаки беспилотников ВСУ зафиксировано возгорание на одном из предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в мессенджере MAX.

В результате падения фрагментов дронов также повреждены жилые дома в Рязани и Сапожковском округе.

Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятий написал Павел Малков

В настоящее время силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку.

Информация о последствиях уточняется.