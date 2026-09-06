Москва6 сенВести.В Рязанской области в ходе атаки беспилотников ВСУ зафиксировано возгорание на одном из предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в мессенджере MAX.
В результате падения фрагментов дронов также повреждены жилые дома в Рязани и Сапожковском округе.
Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятийнаписал Павел Малков
В настоящее время силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку.
Информация о последствиях уточняется.